由VALOFE代理全新Unreal 3引擎打造的第一人稱射擊線上遊戲《黑色小隊》（原名：Black Squad），今（22）日在VFUN平台正式上線，同步開放新角色、地圖「露天倉庫」與「賽季戰令」系統，帶來更多遊戲樂趣，歡迎各位士兵們大顯身手，帶走神槍手榮耀！

《黑色小隊》宣傳影片

新角色、地圖及「賽季戰令」系統同步登場

《黑色小隊》由全新Unreal3引擎打造，打造高細緻遊戲畫面及華麗的視覺效果，以現代軍事戰爭背景為主的經典FPS射擊遊戲。玩家可以體驗32人組隊同台競技與20多種玩法模式，還有超過60個多樣化地圖及500多個武器，自由選擇喜愛槍枝及裝備道具，享受最真實、最痛快的刺激戰場。

今日上線也特別開放新角色「Jessica（潔西卡）」、地圖「露天倉庫」、「賽季戰令」系統，其中玩家可在新地圖遊玩團隊競技模式與爆破模式，還能透過「賽季戰令」系統完成指定任務且升級戰令等級，即可領取相應豐厚獎勵。

全新地圖「露天倉庫」

開服活動開跑 豐厚獎勵拿不完

慶祝遊戲上線，官方也推出一系列開服專屬活動，包括開服紀念加成、開服紀念簽到、子彈優惠、紀念隨機箱優惠，只要完成指定任務，就可以獲得經驗值、金幣加成以及西部系列15日限時箱子、埃琳娜A時裝、金牌系列手榴彈15日限時箱子等多項豐富好禮。