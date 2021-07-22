根據立法院今年6月8日的院會紀錄，陳時中明確表示已在2次紓困預算中，各編列39億、總計78億，要吸收各醫療院所協助施打疫苗的行政費用。(照片來源：國民黨立委洪孟楷提供)

衛福部長陳時中日前於立法院公開表示，政府已編列78億，作為各醫療院所施打疫苗的行政費；經換算，平均每劑約補助500元上下；如今，卻爆發衛福部每劑只發100元，引爆醫界大反彈。對此，當初質詢陳時中的國民黨立委洪孟楷說，衛福部編了預算卻不讓醫師拿到該有的補助，中間的差額倒底挪到何處，這形同是「經濟艙翻版」，恐怕已涉嫌違法。

洪孟楷指出，今年6月6日台北市長柯文哲喊出打疫苗免費後，隔天蔡英文旋即宣布全國也免費。因此，6月8日立院邀集行政部門備詢說明第四次防疫紓困預算追加案時，他就特別詢問陳時中編了多少預算，準備用來支付免費疫苗施打政策。

洪孟楷表示，當時質詢陳時中時表示，根據各方資料顯示，醫療院所施打疫苗每劑行政費約介於400至600元之間，若抓中間值500元，若要對全台2300萬人的6成民眾、亦即1380萬人施打，光是每人施打1劑，就需要69億的行政費。問題是，衛福部在此次追加預算中，卻只編了39億，顯然是不夠的。

對此，陳時中回應，衛福部希望施打的量是比1380萬人還多一些，因此，除了此次編列39億作為注射疫苗的行政費，其實早在第三次紓困預算中，就已先編了39億作為疫苗注射行政費，兩者相加後的金額就與69億差不多，「就是要把行政費用都由政府來吸收」。

換言之，根據陳時中在立法院的備詢紀錄，衛福部已編列78億預算，要為至少1380萬人、每人1劑疫苗提供免費施打的銀彈；而經換算，平均每劑是編了565元的公帑作為支付醫療院所的必要行政費用。

如今，衛福部遭醫界踢爆，中央統一規定幫民眾施打新冠肺炎疫苗不能收取掛號費，而政府每劑只補助100元注射費，與當初每劑編列565元，明顯有落差。

對此，洪孟楷說，不過才1個多月前，陳時中才信誓旦旦承諾「政府會吸收疫苗施打行政費用」，並強調衛福部在近2次紓困預算中，各編了39億、總計近80億的預算，用來補助協助施打疫苗的醫療院所。結果，說好每劑500元的行政費補助，現在卻變成只給100元，如果這筆預算沒有確實給予診所，那是挪用到何處？

洪孟楷強調，政府部門應該交代清楚，如果編列和執行項目不一，那就是涉嫌違法，國人絕對無法接受。「難道又是『經濟艙』翻版？難道打從一開始就沒打算給診所補助？」洪孟楷表示，朝野之所以願意共同支持紓困預算，就是相信行政部門會把錢花在刀口上，如今卻傳出診所拿不到應有的補助，要求陳時中說明錢到底花到哪裡，不要打著防疫大旗卻無法兌現給醫護人員的補助，呼籲盡快兌現「行政費用由政府吸收」的承諾。