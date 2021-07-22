台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT直播／張穎齊台北傳真）

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎自爆，「ACIP很多委員都參加或主持高端、國光、聯亞等國產疫苗臨床試驗。」遭質疑是球員兼裁判、自己的案子自己審。台北市長柯文哲22日妙回，這讓我想到少林足球台詞（所有單位都是我們人，怎麼和我鬥？）。

針對ACIP成員兼任國產疫苗主持人，柯文哲神回覆「你這個問題齁，讓我想到周星馳主演的少林足球」（藝人謝霆鋒父親謝賢飾演的強雄台詞：球證、旁證加上主辦、協辦所有單位都是我的人，怎麼和我鬥？）

食藥署通過高端EUA（緊急使用授權），但國民黨北市議員羅智強希望北市醫療院所緩打高端疫苗，柯文哲說，EUA在WHO（世界衛生組織）、美國、歐盟都有統一標準，高端現在通過台灣的EUA，衛福部若要大規模使用，要說明為何符合緊急使用條件，歐美通過是因當時疫情嚴重、沒疫苗，這事要等政府宣布高端怎打後再討論。

高端正在研究混打可能性，但許多民眾拒絕第2劑師打高端，北市副市長蔡炳坤表示，關於高端疫苗，民眾關心只2件事，能否安全接種？是否有保護力？高端應先研究民眾如何願施打高端的第1劑。