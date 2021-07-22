新冠疫情爆發以來，台股屢屢創下歷史新高，需求的攀升帶動航運股獲利表現亮眼，有網友近期表示，去年看好運輸類股受惠疫情，預期表現應該不錯，將4500元獎學金投入長榮海運，豈料時隔一年再看，報酬率高達「1616%」，底下網友看了驚呼「真的猛，這麼早就佈局」。

1名男網友於社群平台Dcard上發文，他去年生日去辦理人生第一個戶頭，並將獎學金撥出約4500元左右買進長榮海運零股，原因是當時認為運輸類股受惠疫情影響，表現應該會不錯。

原PO去年買進長榮，時隔1年報酬率高達1616%。（圖／翻攝自Dcard）

原PO買完之後，由於為了準備國考，忙碌之餘將股票的事給忘了，不過期間皆有聽聞一些股市相關消息，但他下意識認為僅少量零股，賺也賺不多，故而並沒有太過在意，未想在他生日前一天，跳出當時設定給1年後自己的話，就打開戶頭來看，殊不知竟看到高達「1616%」的報酬率，讓他直呼真的是「嚇鼠（死）人的生日驚喜」。

貼文一出後，網友紛紛回應，「生日快樂，這報酬率太神了，雖然看起來是個意外，不過你讓大家知道不用一萬也可以賺很多錢」、「我719生日剛開戶，希望明年這時候我也能跟你發一樣的文」、「說佈局航運的我只信你」、「真的猛，這麼早就佈局」。

本周超級航運周登場，貨櫃三雄已經相繼召開法說會和股東會，展望未來航運市況，釋出對後市的樂觀情緒，預料將持續供不應求的景況，然航運周行情並未受到青睞，利多消息對股價也未達激勵效果，貨櫃三雄連續重跌數日，長榮和陽明今（22日）分別收跌逾7%和8%，萬海終場翻紅小漲0.6%。