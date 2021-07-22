台北市今日公布確診個案足跡。（北市府提供）

台北市今日公布確診個案足跡。（北市府提供）

CITYLINK松山壹號店屢傳確診個案，外界憂心松山區是否成為疫區。（北市府提供）

台北市今日公布3名確診足跡，分別為案15560、案15562及案15609，個案身份為京站影城染疫員工的父親、CITYLINK松山壹號店的無印良品店員，以及711福源店的店員，足跡遍及各大交通運輸，包括高鐵台南站、台北站，台鐵居間車與普悠瑪及台北捷運。

北市副市長黃珊珊指出，案15560為京站影城染疫員工的父親，平常在台南工作，上台北那幾天確診，16日晚間曾搭高鐵從台南北上，隨後搭捷運到捷運士林站，18日曾去過三蘆市場，19日才搭高鐵返回北車，其為CT值36，傳染性不高。

另名個案為案15609，CITYLINK松山壹號店的是無印良品員工，自8日起共有7天前往店內工作，因為他為桃園、台北通勤族，都會從桃園火車站往返松山火車站，期間搭過區間車1158車次、普悠瑪258車次及區間車4209車次。

至於最後一名個案則是案15562，身份為711福源店員工，足跡為2日至8日、12日至14日及16日至17日，連續8小時待在店內工作，時間為下午3時到晚間11時，主要工作為負責內勤鋪貨、批貨等。

由於松山區戶政事務所、CITYLINK松山壹號店都傳出確診個案，外界憂心松山是否成為新疫區，台北市長柯文哲稱「不是事實」，並說CITYLINK松山壹號店目前僅出現基隆、桃園2名外縣市個案，相關接觸者篩檢後也為陰性，也都有進行匡列和消毒。