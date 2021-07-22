為了想轉職當外送員，或是登錄補習班資訊系統成為補教人員已爭取打疫苗，最近良民證變得超搶手，彰化縣警局刑事紀錄證明申請案件量暴增。（謝瓊雲攝）

疫情之下最搶手的就是這張證。防疫三級警戒已2個多月，許多人想轉行或兼職當司機或外送員都需要「良民證」；解封在即，補教、幼教從業教師，亦需憑良民證完成登錄，才符合造冊打疫苗資格。彰化縣警察局上半年受理件數就破1.1萬件，單日最高曾有200多件申請。

兩大外送平台和許多保全業、計程車，都要求轉職、兼職者，需檢附個人「警察刑事紀錄證明書」；而2017年通過防狼師條款後，補教業人員除身分證、畢業證書，亦需附良民證，才能完成全國短期補習班資訊系統平台的登錄任用作業。

過去許多補教、幼教業業者並未將全部教職員名單上系統登錄，許多兼職人員成為未登錄黑數，如今為了爭取打疫苗，全都趕著要在月底第二階段造冊最後期限前完成登錄。

根據彰化縣警察局外事科統計，2019年全年受理申請警察刑事紀錄證明有1萬8863件，去年就增加到2萬900多件，成長1成多，今年上半年6個月也有1萬1500多件，比往年又成長逾1成。

彰縣警外事科長鄭智仁說，6、7月申請量暴增，過去一天頂多50人，這陣子有時單日就有150人來辦，最高需出動4至5位同仁受理。經不斷宣導可改由警政署網路平台線上申辦後，人潮才終於散去，網路最高也有近200件申請。

鄭智仁說，彰化縣辦理良民證僅總局單一窗口，民眾可要求查詢過去或特定期間的刑事紀錄，如過去3個月、或近10年等；現場臨櫃申請約需時10至15分鐘，因防疫暫停即時發證，作業約需2.5天，每件工本費100元。若先透過網路申請，領取時仍須出示本人證件驗證身分，或憑委託書授權代理人代領。

彰化縣教育處指，全縣幼兒園、課照中心教職員工，第一階段共造冊核准3745人並已於14日完成施打；補習班教職員接種疫苗造冊，採全國「補習班資訊系統」線上填報，19日已提報2581人，將等到教育部審核名冊並撥發疫苗後再公佈並通知施打。第二階段疫苗造冊時間則自26日起至30日止，呼籲業者要把握時間填報登錄。