於7月14週公布的第73屆艾美獎（Emmy Awards）入圍名單中，Apple TV+ 熱門影集《泰德拉索：錯棚教練趣事多》（Ted Lasso）打破有史以來單部喜劇入圍最多獎項20項的紀錄，值得慶賀！好消息不僅如此，7 月 23 日即將上映的第二季，未上映更在著觀影指標的IMDb和爛番茄上獲得滿分的轟動評價。

Ted Lasso — Season 2 Official Trailer | Apple TV+

年初才拿下金球獎喜劇類影集最佳男主角的傑森蘇戴西斯，到底刮起了什麼樣的足底炫風，讓金球獎和艾美獎評審接連買單，全球觀眾也為之瘋狂呢？以下整理五大看點與第一季重點回顧，讓你一秒成為泰德教練的粉絲。

1.不懂足球也無妨！是運動，更是人生寫照

雖然以足球為主題，講述一位美式橄欖球教練到文化大相徑庭的英國指導英超足球隊，面對工作、生活和家庭等多重困難，他仍成功用源源不絕的樂觀和不放棄的精神，帶起球場超過萬名粉絲、整座城市為他喝采。看他燃燒自己，證明運動從來就不只是輸贏，而是信念堅定的成果收穫，如同人生。

2.不用動腦、絕對輕鬆，隨時都能開追

主角泰德為整部影集笑點保證，演他到異國生活和工作的點滴，故事節奏平緩，偶有高潮起伏看他將自己融入在這個完全不歡迎他的城市裡。這位被眾人嘲笑的輸家，用他獨特和無堅不摧的執著走出自己的路，零燒腦又讓人捧腹大笑，卻一看就走心。

3.每個人都能在劇中找到自己

不論是從未被看好的「輸家代表」泰德教練、丈夫外遇對象和自己相差一輪的蕾貝卡、意氣風發「少年得志」的傑米和不再被需要的「過氣明星」羅伊等角色，他們的遭遇都可能是每個人生活中會面臨的情境，與其說是人生教材，不妨當作借鏡和提醒，故事中慘烈的狀況他們都撐過來了，我們為什麼不能呢？

4.無所不在、真正的快樂，想不笑都難！

少根筋又充滿執念，泰德一再地受嘲笑、諷刺，在看似容不下自己的環境裡堅決地生存，讓觀眾從懷疑他的精神人格到不自覺為他加油打氣，「怎麼會有這麼正向的人？」看到最後你會捫心問問自己，「為什麼我不能跟他一樣？」最快樂、真實的心靈雞湯，跟著泰德走，活出最像自己的自己。

5.直入心坎的絕妙金句

如果說這部影集能帶給觀眾最大的收穫，絕對是泰德妙語如珠的語錄。本劇不單是部娛樂影集，結合喜劇和悲劇素材反映出我們的真實人生，是起落交疊所集合的成果。「當隻金魚吧！」再難過的事幾秒後就忘了、「不妄下評斷、對他人保有好奇心」這正是泰德能對任何人締結善緣的良方，挖掘出每個人最好的一面、「適時放手也是一種努力」別再糾結過不去的坎，現在開始服用泰德之道，從此感覺人生就沒這麼難了。