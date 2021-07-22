水保局甄選農村好物，8月13日起受理報名。（水保局提供／廖志晃南投傳真）

水土保持局辦理「農村社區企業經營輔導」，提供專業輔導及資金補助，使農村產業朝向企業經營；同時舉辦「農村好物選拔」提供獲選產品行銷管道與資源，2項計畫同步於8月13日上午9點起，至9月10日下午5時點止，線上受理報名。

農村社區企業經營輔導，提供資源協助農村社區企業組織健全體質、提升經營團隊專業與經營能量，建立有效商業營運模式，帶動農村社區經濟成長，也鼓勵業者朝向社會企業發展，兼顧社區公益、環境維護等社會責任，進而厚植農村活化再生基礎，擴大農村再生。

輔導類別分為3類，依據企業型態、營運狀況，選擇申請輔導類別，經審議通過後決定補助額度；「初階育成型」指營運模式尚在起步發展中的企業，申請額度以150萬元為上限；「地區經濟型」指營運模式明確穩定，欲投入地區農村產業鏈整合的企業與合作社組織，以300萬元為上限；「標竿企業型」則以曾依計畫輔導結束滿1年以上的企業或合作社組織，且為擴大營運規模、發展專利技術、創新營運模式或農產品進出口貿易，額度最高可達500萬元。

農村好物選拔獲選產品，有更多管道讓消費者認識，並且銷售產品，也可參與企業經營輔導課程，提升相關法規認知、參展通路銷售技巧、如何進行市場調查與調整產品研發方向，提高市場占有率等面向的協助。

今年農村好物選拔邁入第7屆，藉由選拔發掘更多代表農村社區，且具發展潛力的農村好物，鼓勵農村社區持續創新研發特色商品，加值農村產業並提升品質。