北京師範大學中國公益研究院院長王振耀22日在大陸《環球時報》撰文指出，河南省中西部近日發生特大洪災，從當前救災實踐看，有幾個方面的工作，需要引起全社會關注：一是建設自然災害剛性預警備災機制，要提上議事日程。二是基礎設施建設標準要提高。三是救災物資儲備體系要加強，救災裝備要進一步提升。四是加強減災工作系統，要更重視培養民眾救災意識。

王振耀認為，當前應急救援工作有三個較為明顯的特點：

首先，各有關地方尤其是河南省和鄭州市均迅速啟動災害應急預案，動員有關力量緊急投入救災工作。特別令人感動的是，中部戰區緊急派出前方指揮部、調動部隊趕往一線，協助地方救災。

第二，大災面前，各有關單位以人為本，搶救生命，使得人民至上、生命至上的價值觀得到切實體現。水庫洩洪、內澇積水嚴重、地鐵進水等緊急場景下，第一時間就看到有關部門的人員轉移通知與相關緊急救援行動。基層社區和社會大眾也主動協助和參與救援行動，自救與互救也在廣泛展開。

第三，水、電、道路等生命線的恢復進展迅速。從目前的一些資訊看，20日夜間鄭州市出現的部分斷電現象在第二天早上就得到一定解決，居民供水、餐飲也都得到保障。民航、高鐵在短暫的中斷後也恢復了運營。

這次洪災應該說是一次大考。也要看到，每次災害都是重要課程。當極端性氣候事件在全球頻繁發生時，要特別注意從災難中學習，從而更為自覺地提升應對災難的能力。

王振耀提出，從當前救災實踐看，有幾個方面的工作，需要引起全社會關注：

一是對於自然災害的剛性預警備災機制建設要提上議事日程。後續應考慮讓預警備災回應機制更系統化，比如降雨到一定程度就要強制啟動停工、停課、停航、停運等方面機制。

二是基礎設施建設標準要提高。面對極端性氣候事件的不斷增多，要根據實際情況和能力修改並提高一些基礎設施建設標準。

2008年大陸發生低溫雨雪冰凍災害和汶川大地震，有兩個水庫發揮關鍵作用，減輕了災難後果，一是湖南省郴州自來水供應系統與當地水庫連接，能實現自流供水到二層樓房，從而使得整個城市斷電後還能有基本供水；另一是成都紫坪壩水庫，建設之初就提高一個等級標準，使得其在大地震發生時安然無恙。

三是救災物資儲備體系要進一步加強，救災裝備要進一步提升。在國家減災系統中，減災衛星與氣象衛星的資訊共用機制需加強。救災物資儲備系統以救災帳篷為例，還停留在相對簡單的遮風避雨水準，包括應急醫療、保障基本生活等較為複合功能還不具備，與國際標準有一定差距。

四是減災工作系統加強，要更重視民眾意識的培養。一些應急知識，大眾或有過知識層面培訓，或答卷性考試，但一到實踐，就能看出效果不佳。比如，緊急事件時如何打碎車窗逃生？從這次鄭州洪災看，一些人還是比較陌生。包括家用應急物資儲備、學校與醫院等基層單位應急儲備和培訓工作，都需要加強。