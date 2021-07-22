桃園市新增7本土案例，其中特殊交友圈有4人，各2例分屬電腦公司員工群聚、文化局同仁2圈圈。電腦員工群聚新增2人皆在某公司上班，桃園市衛生局緊急採檢全廠700多人、匡列80人居家隔離。還有1確診者為收銀員，染疫途徑還在調查中。

桃園市長鄭文燦說明，22日確診案例分為5組，第一組為電腦公司員工特殊交友圈群聚新增案例，為案15610、15596，2人為同職場員工。疫調發現，案15610曾接觸日前電腦公司員工群聚確診者。他說，案15610確診後又傳染給日前確診的家人、22日新增的確診同事，因為2人上班公司規模大，已經全廠採檢700多人，並匡列80人居家隔離、18人自主健康管理。

另外2案例則是日前文化局同仁的特殊交友圈，分別是他媽媽案15597及同仁室友案15598。因其室友是某公司內勤人員，已經採檢43人、匡列18人居家隔離。

其他3組分別為案15609、案15611，2人皆為確診者接觸者。還有1收銀員確診案15608，他陪伴家人看病時，快篩陰性、PCR陽性，CT值僅31，感染源還在調查中。

鄭文燦表示，病人應該得到最好的祝福跟照顧，不過病毒傳播很快，確診者如果能夠交代清楚的足跡，包含接觸史、活動史，就不會有破口，也不容易產生黑數，但如果拒絕調查、故意隱瞞，就可能其他人被感染，成為防疫破口，導致風險變大。因此按照傳染病防治法，故意隱瞞可罰6至30萬，目的是希望配合疫調，減少病毒傳播機會。他說，這段時間為了中斷特殊交友圈染疫狀況，精準疫調很重要，希望確診者配合。

桃園市衛生局長王文彥針對特殊交友圈說明，他說，這些社交比較活躍的人，喜歡用社交軟體找一些朋友，而這些朋友就可能是病毒傳播鏈，可能導致自己確診，又傳給家人或朋友。他呼籲，這些人提早自我篩檢，若需要醫療協助照顧，衛生局也會幫忙。他也強調，有些社交行為涉及違法，包含用藥等，衛生局一定會嚴加取締。

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