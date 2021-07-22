女星六月（蔡君茹）是演藝圈著名的美魔女，保養有術的她，擁有一張凍齡美貌和姣好身材，六月完全看不出已45歲，而六月稍早則曬出自己23歲的舊照，她發文感嘆是：「青春無敵」，不過仔細看照片，六月的顏值和現在根本都沒變，也讓網看傻直呼：「到底差在哪？」

六月今（22日）下午分享自己的23歲舊照，只見六月蹲坐在草叢中，身穿低胸上衣的她開心露出燦笑，而六月胸口的深V設計，讓她白嫩上圍若隱若現，六月也不禁發文感嘆時光回不去「青春無敵，我23歲的時候」，接著還自嘲：「滿滿的膠原蛋白 無法醫美的人生」。

六月分享自己23歲嫩照。（圖／取材自蔡君茹＊六月臉書）

不過仔細看六月的嫩照，與她現在根本沒差別，也吸引藝人好友留言討論，楊子儀、亮哲都認為，六月現在比較美，陳子玄還驚喊：「完全都沒有變呀，歲月在你臉上沒有留下任何痕跡」，謝承均則留言：「阿又沒啥變」，好姊妹千田愛紗大讚：「每個階段都是不同美 重點都是美！」

網友也留言給予一片好評，紛紛大讚現在的六月有不同的美感：「年輕時清純美，現在是幸福美更漂亮」、「頭髮剪短了而已！根本一樣！」、「到底差在哪？」、「根本都沒變，反而短髮更逆齡了」。

其實，六月不只是凍齡美女，她還是幸福人妻一枚，結婚10年的六月跟老公李易相差7歲，夫妻育有一對子女，幸福組成一家四口，婚姻相當甜蜜。