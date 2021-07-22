前美國情報官員爆料，五角大廈握有長達23分鐘的「超清晰」不明飛行物（UFOs）影片，他稱畫面中UFO的移動方式相當奇怪，連專家看了都忍不住驚嘆。

美國國防部公布的「不明空中現象」報告引發國家安全疑慮。

英國《太陽報》（The Sun）報導，曾主持美國國防部「先進航空威脅識別計劃」（Advanced Aerospace Threat Identification Program，AATIP）的艾里松多（Lue Elizondo）近期分別接受YouTube頻道節目「Witness Citizen UAP」、「Fade to Black」專訪時，爆料五角大廈握有23分鐘超清晰的UFO影片，影片中好幾個飛行器用奇怪的方式移動。

他說影片是在他任職於「先進航空威脅識別計劃」的2008至2012年期間錄下，形容影片內容相當令人激動但同時也令人困惑，指出影片已在美國情報圈流傳。

他說影片中的飛行物大到可以容納好幾個人，不過外型並不像外界流傳的類似美國糖果「Tic Tac」般的橢圓形。

艾里松多說這支影片的內容令人激動到部份專家都來看，他回憶自己當時將影片寄給「情報、監視、偵查」（Intelligence surveillance and reconnaissance）圈中訓練有素的專業人士，他在電郵中並沒有說明影片內容，不過對方回覆的信件標題卻直接用上下引號標註「那個UFO影片」。

他形容影片中的飛行物非常明確但也令人困惑，每次感覺自己的眼睛盯著它看時，「砰，它就改變了。」

他描述這些飛行物有相當奇怪的移動方式，用「我們無法理解」的方式與模式移動，連官員看了之後都忍不住揚起眉毛驚呼「哇」。

艾里松多表示希望影片可以在聽證會上公開，「讓所有人自己看」，他還表示影片不只1支，還有其他令人驚豔的影片。

美國國防部去年證實美軍在空中遇見UFO，並且坦承國防部轄下設有「先進航空威脅識別計劃」，專門負責研究UFO，不過「先進航空威脅識別計劃」已經在2017年解散，並且在2020年8月由「不明空中現象專案小組」（Unidentified Aerial Phenomena Task Force）取代。

不明空中現象專案小組今年6月公布「不明空中現象」（Unidentified Aerial Phenomena，UAP）的初步報告，證實從2004年以來，一共發生144起UAP事件，當中多數發生在軍事訓練期間，只有1件能夠解釋，報告懷疑部分目擊事件可能是來自大陸、俄羅斯或其他非政府恐怖組織的飛機，但也不排除來自外星球。