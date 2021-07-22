儘管新冠疫情肆虐，美國第一夫人吉爾．拜登（Jill Biden）仍率領美國外交代表團出席2020年東京奧運會，向該國重要的亞洲盟友表達支持之意。

吉爾身著紅色洋裝、戴著口罩，在周四下午抵達橫田美軍基地，由日本外相，以及該美軍基地的美國和日本官員接機。

雖然反對舉辦東京奧運的聲浪持續高漲，但美國官員透露，拜登總統將這場因新冠疫情延後的奧運會，視為向美國這個長期盟友和貿易夥伴表達支持的關鍵時刻。他希望日本能支持美國遏阻中國崛起的計畫。

白宮表示，美國第一夫人吉爾將在周四稍晚與日本首相菅義偉及其夫人，在赤（土反）離宮共進晚餐。

日本政府發言人表示，在奧運會期間，日相菅義偉只會與大約15位世界領袖會面。

這次的奧運之旅，是美國第一夫人首次獨自出訪的行程，她將在日本訪問三天，除了在周五出席奧運開幕式，吉爾也將會見美國隊的運動員、美國外交官，並與日本德仁天皇會面。