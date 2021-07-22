美股三大指數隔夜齊揚，企業財報提振市場信心。亞洲主要股市周四收紅，港股在連三跌後，周四收漲。

周四香港恆生指數收漲499.26點或1.83%，為27723,84點。國企股(H股)漲175.55點或1.79%，為10006.57點。

騰訊漲1.1%，報544港元，仍為成交第一大個股，有85.17港元。美團為成交金額第二大，漲3.6%，報279.8港元。

綠能車概念股上漲。比亞迪漲2.4%，報223.8港元；贛鋒鋰業漲3.1%，報172.8港元。

小鵬汽車漲6.1%，報171.7港元，盤中股價一度創新高。據港交所文件顯示，阿里巴巴對小鵬汽車持股比例為14.97%。

恆大汽車漲20.3%，報15.88港元。恆大汽車投資的法拉第未來(FF)即將於美股那斯達克上市。據了解，雙方雖有財務合作，但製車技術為各自前進。

中國恆大漲7.8%，恆大物業漲3.7%。恆大與廣發銀行於周四發表聲明，雙方就訴前保全事宜達成和解，廣發撤銷控告。另外傳出恆大研究，要將旅遊業務上市，以創造現金來還債。