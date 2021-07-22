被動元件通路商日電貿（3090）22日舉行股東常會，該公司表示，從各類需求來看，車用電子相關需求維持強勁，但是之前NB重複下單、部分手機廠庫存過高將干擾第三季旺季效應；IC缺料、大馬無限期封城與Delta病毒肆虐則是最大變數。

日電貿為國內第一大被動元件通路商，同時也是全球第一大鋁電廠日商佳美工（Nippon Chemicon）的代理商，日電貿表示，車用MLCC與晶片電阻、鋁電及電感等，需求持續強勁，許多日系廠商長期以來一直都是車用零件等主要供應商，受惠更是明顯，日系的鋁電廠訂單甚至已經排到明年以後，因此汽車領域下半年較沒有雜音干擾。

但是筆電方面，之前的重複下單已經陸續調整，chromebook甚至有砍單情況，加上手機供應鏈仍有庫存過高疑慮，第三季是這二大應用的傳統旺季，是否衝擊第三季拉貨動能還有待觀察。

日商佳美工、尼吉康（Nichicon）的大馬廠位於疫情重災區-雪莪蘭州，佳美工已經停工超過二周，該日商同時也是全球第一大高階鋁箔製造商，日電貿對此表示，日商大馬廠停工的確是對交期有影響，但是各廠商已經在努力改善，然而馬來西亞還有很多IC封測廠，也是很多原物料的生產重鎮，疫情肆虐，而且Delta病毒感染力驚人，影響性難以評估。

日電貿是基美的代理商，國巨收購基美之後，日電貿順勢成為與國巨相關的代理商，對於今年若有似無的MLCC漲勢，日電貿認為，缺貨的規格如汽車用的高壓、高容規格還是緊俏，由於疫情的狀況撲朔迷離，主要供應鏈的市場散佈在菲律賓、馬來西亞等國家的疫情反反覆覆，對於供需的影響很難預期，造成2021年的漲勢為局部緩漲，不是2018年那一波的全面急漲，漲價幅度不如2018年，但對供應鏈來說，卻比較健康。

日電貿22日召開股東常會，順利通過決算表冊、盈餘分配案，並完成董監改選，受到疫情影響，股東會不開放媒體入場。