軍事新聞網站「Breaking Defense」21日報導，美國海軍軍令部長（CNO）吉爾戴（Mike Gilday）上將坦承，該軍種「犯下錯誤」，在最新型的「福特號」航空母艦（CVN 78）上，一口氣加入太多新技術，導致計畫風險過高。智庫專家指出，這段發言出自海軍最高階軍官之口，可能代表著該軍種在未來能力發展上將趨於保守。

根據報導，在年度「海洋、空中與太空展」（Sea Air Space exposition）展開前，美國「海軍聯盟」（Navy League）公開一段預先對吉爾戴進行的採訪。吉爾戴坦承，海軍將23項新技術一口氣塞進「福特號」是個「錯誤」，因為這讓計畫面臨過高風險，而該艦的每一次成本超支和時程延宕，都讓海軍遭受重擊。

如「福特號」搭載的先進武器升降機，雖然在設計上速度更快、承重能力更高，能有效加強該艦的火力投射效率，但至今在11座升降機中，仍有4座的測試尚未達標。吉爾迪表示，武器升降機是「福特號」計畫過去4至5年來痛苦經歷的最好例證。

吉爾迪強調，美國海軍「不能再犯類似的錯誤」，須在向新平台添加新技術時更加謹慎，不應在任何如「福特號」一般的複雜平台上同時引進超過1到2項新技術，以確保將風險維持在可管控的範圍內。此想法正落實在最新的「星座級」（Constellation-class）神盾巡防艦計畫上，海軍已在建立地面測試站，將用於事先測試該級艦所需的技術。

智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）資深研究員克拉克（Bryan Clark）指出，美國海軍在目前的大型無人水面艦和大型無人水下載具等計畫中，也持續採取類似「福特號」的方針，但在吉爾迪做出這段發言後，可能代表美國海軍將轉以更保守、更穩妥的方式，進行後續未來能力的發展。