女星隋棠從模特兒轉型成演員後，有多部經典代表作，事業得意外，2015年嫁給先生Tony後，先後生下大兒子Max、女兒Lucy和小兒子Olie，家庭生活更是幸福和樂；升格人妻、人母的隋棠，40歲身材仍維持得相當好，最近還穿上透視洋裝，下半身都是洞，白皙長腿露到根部又美暈一票網友。

今（22）日下午隋棠在IG更新近況，有感而發地說出從日常生活和待人處事中得到的體悟，認為面對不熟悉或是和自己價值觀背道而馳的人事物，難免容易在心中升起評斷，但她也向自己喊話，「我們是來學習、理解這個世界的，而非評斷」；另外也在文末標記好友曾寶儀，稱讚她就是自己的良師益友，還表示很期待她的新書。

隋棠除了分享心裡話之外，還附上兩張美照，畫面中她穿著一套透視設計的洋裝，大方展現美背，下半身幾乎都是洞洞，白皙長腿若隱若現相當撩人，而一個跨坐的姿勢，更是露到大腿根部，令眾人驚豔；也釣出許多藝人好友留言，「好美」、「非常美」、「還是不理解妳為什麼這麼美」、「這段話很有感，真的是時時刻刻提醒自己」。

而大票網友再度被隋棠的美貌震攝，「氣質女神」、「真的是仙女欸」、「這是誰家的美女呀」、「完全不像是有三個小孩的媽媽，太美了吧」、「根本少女」、「美得不僅是外貌，而是充滿氣質與知性的美」。