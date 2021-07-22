台北市防颱作為。（北市府提供）

居家防颱作為。（北市府提供）

中颱「烟花」緩步朝台灣接近，北台灣因此降下大雨，北市府21日晚間10時進行災害應變中心二級開設，各局處總動員全力防颱，但中央目前尚未發布陸上颱風警報，台北市消防局長吳俊鴻表示，就目前數據看來，應該沒辦法達到停班停課標準。

吳俊鴻指出，烟花將從台灣東北部海面通過，預估23日晚上、24日上午影響最大，暴風圈可能碰到陸地，陽明山累積雨量預估將達300到450毫米，平地則為100到250毫米，風力部分陽明山預估有平均風7級、陣風11級，市區平均風11級、陣風9級，可能無法達到停班課標準。

目前北市各局處已依SOP進行防颱整備，包括抽、排水設施測試，潛勢溪流級邊坡聚落巡查並完成610處易淹水地點的溝渠清淤。各區公所也準備1萬9884個沙包和271台小型移動式抽水機，供市民借用。

吳也呼籲民眾，要記得居家周邊環境清理，並牢固門窗招牌、減少外出，也要備妥防颱必需品（手電筒、急救箱等），同時要注意最新氣象級水情資訊，有緊急狀況可打119或110求助。

至於颱風期間如何安置街友，北市副市長黃珊珊則說，一但中央發布陸上警報，北市將啟動街友避颱所，為避免群聚風險，今天篩檢車會進駐北車、艋舺公園，篩檢結果是陰性就會進入避颱所，入內要量體溫、噴酒精，期間佩戴口罩要保持社交距離，不會群聚和共食。