中國外交部發言人趙立堅22日在例行記者會表示，目前已有100多個國家批准使用中國疫苗，30國領導人公開接種中國疫苗；最近斯里蘭卡與馬來西亞有關報告顯示，越來越多的科學理性聲音，為中國疫苗正名，為中國疫苗貼上「安全標籤」。這充分說明，中國疫苗是有效的、安全的。

據報導，斯里蘭卡斯里賈亞瓦德納普拉大學20日發布關於中國國藥疫苗有效性研究報告。結果顯示，95％人群在接種兩劑國藥疫苗後可產生抗體，81.25％的人群中可誘導產生中和抗體。研究還發現，國藥疫苗對新冠變異毒株Delta病毒株非常有效。同日，馬來西亞衛生總監也表示，一些媒體炒作科興疫苗安全性問題是誇大其詞。

趙立堅指出，中方一貫主張深化疫苗國際合作，確保疫苗在開發中國家的可及性和可負擔性，讓疫苗成為全球公共產品。截至目前，中方共向100多個國家和組織提供超過5億劑的疫苗。中方一直積極支持並參與「新冠肺炎疫苗實施計畫」，中國疫苗獲得世衛組織緊急使用認證之後，有關企業全力組織生產保供，未來4個月內將向「實施計畫」提供1.1億劑疫苗現貨，並就長期供苗達成意向。

趙立堅強調，目前，100多個國家批准使用中國疫苗，30國領導人已公開接種中國疫苗。多國政要高度評價中國疫苗為當地抗疫所作重要貢獻，接種中國疫苗的外國民眾也為中國疫苗投下了贊成票。

中方願同各國繼續團結協作，向世界特別是向開發中國家提供更多安全、放心、有效的疫苗，促進疫苗在全球公平分配和使用，促進全球抗疫合作，為盡快徹底戰勝疫情作出積極貢獻。