RhinoShield 犀牛盾2021年度新色限量上市！以備受矚目的橙紅、奶茶色、暗夜綠、血石紅4種色彩擔綱今年的年度新色，讓你的手機與AirPods、Apple Watch等電子配件都能擁有更多的搭配選擇！

RhinoShield 年度新色的設計靈感，來自近年人們對於自然的探索渴盼，訴求探險者在山林間的不羈與自在，從自然環境中汲取顏色，包括落日的豔麗、大地的包容、森山的濃鬱和礦岩的璀璨。擁有清新春夏感的橙紅、奶茶色，以及穩重秋冬感的暗夜綠、血石紅，全新的色系不僅時尚更令人耳目一新。

活潑亮眼的橙紅，絕對是煩悶日子中最亮眼的調劑！視覺效果明顯的橙紅色，比低調的戶外色系多了份奇趣，就像吸引所有人目光的太陽，是自然環境中的主角，無論是選擇一體成型的霧面質感的SolidSuit防摔背蓋手機殼，或者以Mod NX的邊框按鍵搭配，都能展現出滿滿的吸睛度！亮麗搶眼的橙紅色推薦白色機種的使用者可以參考搭配，以消光的橙紅點綴、配上光滑亮眼的白色手機原色，耀眼風采令人無法忽視。

另外，所有大地色系中，百搭且溫柔的包容者，就是充滿日系感的奶茶色。趨勢從美妝延伸到時尚圈，熱潮絲毫沒有減退，在3C產品舞台上也少不了此次RhinoShield推出的新色！奶茶色具有輕盈而溫柔的氣息，無論是簡約的戶外活動、甜美的約會場景、高雅的職場氣質、或者俏麗的名媛風格都適用。

內斂的暗夜綠，就像營地旁高高矗立的冷杉，在朦朧的霧氣裡收斂彩度，帶給人的沈穩與安全感。適合秋冬色系的暗夜綠，為男女通用的中性色彩，最能輕鬆打造出低調時尚感，即使日常隨性的生活穿搭，，搭配上暗夜綠跳色手機殼單品，讓你一秒晉升潮流人士！

RhinoShield此次推出的血石紅，不禁令人憶起澳洲中心巨大的烏魯魯砂岩，穩重而令人敬畏，隨著不同的觀看角度，而產生不同的層次感。手持RhinoShield血石紅，彷彿能化身這無比瑰麗的景象。

個性強烈的暗夜綠和血石紅，就像是一抹不容忽視的存在感，同樣的圖款換上他們，馬上就換出不一樣的風貌。在RhinoShield 官方網站上，除了有獨家、聯名圖款，還有燙印、個性文字及個人化上傳等客製化選項，以燙金字搭配暗夜綠，在兩款色系背景印上四季、迷彩、自然風光也都是不敗選項！

RhinoShield 犀牛盾的2021新色系包含 iOS用戶多種機型款式的SolidSuit 防摔背蓋手機殼，還有Mod NX 防摔邊框背蓋兩用殼、AirPods保護套與Apple Watch保護殼等防護周邊，至官網消費輸入折扣碼【21PRS-NC】可享優惠。