海外投資市場不平靜，連帶台灣基金投資人近來頻拉警鈴，繼南非政經風暴導致南非幣重貶，引起主管機關矚目相關的曝險部位之後，據外電報導，21日傳出香港有4家銀行已暫停對中國恆大香港的樓盤買家提供抵押貸款，由於恆大是大陸首屈一指的不動產集團，被點名的4家外商銀行亦為重量級銀行，因此該消息傳出，已引起不少投資人憂心，也有銷售該基金的銀行財管通路接獲客戶關注目前基金在大陸不動產標的的配置情況。

上述的外電報導訊息點名的4家香港銀行，包括匯豐、中銀香港、恒生銀行、東亞銀行，都是有頭有臉的銀行，因而外界更認為非比尋常。金融圈人士指出，目前與大陸相關的基金投資商品，除了可直接在名稱望文生義之外，有不少是新興市場基金，而這些基金又有不少是重押在大陸的不動產，但大陸的不動產，現在的產業風險可說居大陸全體產業風險之冠，台灣基金投資人在大陸基金所承受的風險，主要也是來自於過度集中在不動產投資。

投資風險過度集中原本就很危險，如今許多基金在大陸集中投資的，竟是風險被公認最高的不動產市場，可說更加危險，尤其是大陸各省份的「鬼城」越來越多、消息滿天飛，也令投資人更加憂心。

一位銀行主管引述大陸的法規指出，事實上，大陸監管單位老早就對大陸不動產的授信有所警覺，除了銀監局對於大陸不少不動產集團向銀行融資已有禁令之外，中國人民銀行與住房城鄉建設部，亦有對房企財務劃出所謂的「三條紅線」來把關，這些包括剔除預收款的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍。

儘管外界也有質疑這些槓桿管理過於寬鬆，但事實上的確卡住不在少數的大型不動產集團因而不能向銀行取得融資，同時也顯示大陸監理機關為避免金融體系的系統性風險已設下禁令，再加上如今香港4家銀行所採取的行動，都可看出不論是監管當局或是銀行業者，對此均已高度警覺。

反而現在最欠缺保障的是台灣的投資人。一來是這些無法在銀行融資的業者，只能轉進債市籌資，而台灣很多的債券型基金，都以大陸不動產為主要成份，二來則是有些與中國相關的ETF股票型基金，一旦檢視其內容成份，就會發現這些ETF配置了大量的中國高風險房企為其成份股，隨著股價每況愈下，ETF的淨值也不斷向下收斂，讓投資人的心也盪到谷底。台灣投資人對大陸的不動產投資，其實早已超過該有的胃納量，隨著產業景氣急轉直下，銀行融資已先收手，來不及跑的投資人有多少被套牢，是否能安渡危機，已有越來越多難以回答的問號。