全台可望解封，桃園市長鄭文燦受訪詢問會逐步解封還是一步到位？鄭文燦說，疫情已在收斂，但還沒結束，中央流行疫情指揮中心會權衡整體狀況，原則上他支持中央統一規範。

鄭文燦說，疫情已經在收斂，但是還沒清零，也還沒結束，桃園發生的特殊交友圈傳播模式，就是一個傳一個，或者一個傳好幾個，衍生家人、朋友、職場傳染。因此還是需要追蹤，把疫情圍堵在可控的範圍內。而中央會權衡整體狀況，決定三級警戒緩步解封，或者開放方式。

鄭文燦說，原則上他是支持中央統一規範，而如果有些行業，需要更清楚細緻規範，我們也會跟中央反映。他認為，全國一致對策比較好，至於說具體那些行業怎麼解封，或者新規範，需等指揮中心規範，再來按照規定進行。鄭文燦說，除非有特殊情況或考慮，否則會按照指揮中心決定。

至於北市幼兒園、安親班降載，桃園是否跟進？鄭文燦說，當然家庭照顧責任原來由幼兒園、安親班、課輔班、補習班承擔，若要開放基本上要達到某些防疫規範，這部分由中央制定，桃園會按照中央版本。