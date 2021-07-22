一名就讀國一的少年22日在臉書求助，稱他被母親的男友強逼學騎機車，摔到手腳都被削掉一大塊肉，還被辱罵是「連騎車都不會的廢物」，此外，母親的男友還揚言要殺人並摔家中物品，讓他不知道該如何是好。對此，土城分局指出，獲報後已緊急前往關切，全案已依規定通報社福等單位。

這名就讀國中一年級的少年22日凌晨在臉書社團《爆料公社公開版》發文，向網友求救他母親的男友經常惡言相向且有暴力傾向，少年稱，該男一直強逼他學習騎機車，將他載往新北市土城一處自行車道，丟下機車要他自行騎回家，而少年硬著頭皮騎上摩托車，一催油門就大摔車，右手掌與右大腿因摔傷而被削去大塊的肉，血肉模糊。

少年吐露，該男取笑他是「連騎車都不會的廢物」，便將他一人獨留在外，事後經母親接送返家，該男又嗆聲，「如果我現在打你媽一巴掌，你覺得你能打過我嗎？」同時開始對家中物品又摔又砸。少年說，緊急報警後，該男見到警察上門還不停碎念，「我現在好想殺人」，而這般情況已持續一至兩個月，他與母親實在不曉得如何面對。

文章曝光後，網友全被少年發出的文章與照片嚇壞，紛紛留言關心。對此，土城分局廣福派出所回應，此案於20日晚間6時許接獲報案，本所旋即派員前往了解，並與報案人家屬接洽了解案情和告知相關權利。全案已依規定通報社福、婦幼等相關單位，感謝各位網友關心。

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