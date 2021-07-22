一名來台學習中文的日本女創業家平田美幸，今年5月來台學習中文，來台前先到訂房網站Airbnb找房，最後選擇租下位在桃園龜山的一處公寓，以每月3萬3千日圓租金，一口氣簽下5個月租約，總計支付16萬5千日圓，沒想到網站介紹說有冷氣與浴缸，實際上卻是破舊不堪的房間，不僅要與男房東同住，對方還不時穿著內褲，在她面前閒晃，讓她只住半個月就搬走。

平田美幸指出，她今年 5月15日抵達台灣後，先在防疫旅館隔離14天，解隔後隨即搭車前往在網站訂的龜山租屋處，沒想到現場與網站介紹的完全不一樣，不僅是舊公寓，屋內還被隔成7個房間，公共空間髒亂不堪，房間沒有空調，只有客廳才有冷氣。

房東還大言不慚表示，因為肺炎疫情關係，不希望房客使用空調，導致房內十分悶熱，只能犧牲隱私打開房門。更讓平田美幸氣憤的是，付完5個月租金才發現必須與房東同住，房東每到凌晨3時，總在客廳發出聲音，導致她經常失眠，對方還喜歡穿著內褲四處走動，讓她感到很不舒服。

平男美幸表示，6月6日有2名女房客跟她說，因為不喜歡房東的作為，問她是否願意搬家同住，她毫不考慮就答應，房東表面上同意返還4個月的租金，隨後幾天卻在客廳裡面烤魚，過了1週甚至騙她，如果沒有到移民署更新她的資訊，就要繳納高額罰金，以此為由拒絕退她租金，氣得她循法律途徑，對惡房東提告詐欺、恐嚇取財。