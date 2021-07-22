星座運勢網站「星座星勢」點名，巨蟹座、獅子座、射手座、雙魚座的女人談戀愛時很不理智，如果遇到渣男，很容易就被騙財、騙色，因此認識對象時一定要睜大眼睛，千萬別因為一時的衝動就墜入可怕的桃色陷阱之中。

▍1.巨蟹座

巨蟹女性格單純又善良，無條件相信每個接近自己的人，因此很容易被渣男盯上，她們只要墜入愛河就會全心全意的付出，努力經營這段感情，就算對方明顯只是為了騙財、騙色而接近她，不斷的跟她借錢，或是發生肉體關係後就變冷淡，她們依然不會輕易放棄這段感情。

▍2.獅子座

獅子女平時看起來很霸氣，一旦遇到深愛的男人，進入熱戀狀態後，她們的防備心就會下降，如果不幸遇到壞男人，就很有可能被騙財、騙色，當另一半對自己裝可憐，她們就毫無招架之力，事後發現被騙也會裝做沒這回事，畢竟獅子女實在太愛面子了。

▍3.射手座

射手女很容易喜歡上對自己沒興趣的人，因此被壞男人利用的機率特別高，她們談戀愛時智商就會下降，無條件相信對方，無論對方說出多離譜的藉口、露出再多破綻，她們依然不會起疑心，因此被騙財騙色是早晚的事。

▍4.雙魚座

雙魚女本來就特別重視愛情，談戀愛時腦袋總是滿幻想，把另一半塑造成完美情人，現實生活中對方可能條件沒那麼好，也會被她腦補成無懈可擊的樣子，如果遇到渣男，更不可能會發現對方意圖不軌，被騙財、騙色後很可能依然沉浸在粉紅泡泡中，是壞男人眼中的大肥羊。