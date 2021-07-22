美股本周一(19日)創下去年10月以來最大單日跌勢，盤中跌勢更達900點，導致有不少專家第一時間發出警告，認為美國經濟在高通膨衝擊下恐讓物價飆升，加上美債殖利率驟降，引發經濟成長增速放緩疑慮，但隔日美股立即反彈超過500點，行情震盪下卻讓不少散戶搶進場接低，間接抵銷部分跌勢。

據Business Insider報導，Vanda Research報告指出，美股本周一狂跌之際，散戶購買股票金額達21.8億美元，創歷史新高紀錄，但他們買進的標的不是個股，而是追蹤指數的ETF，包括追蹤標普500指數的「SPDR S&P 500 Trust」(美股：代號SPY)，單日購股值達4.82億美元，追蹤那斯達克100指數的「Invesco QQQ Trust」(美股代號：QQQ)也有大量資金進帳。

Vanda Research分析師Giacomo Perantoni表示，19日數據的特別之處在於：ETF占當日散戶總購買量44%，遠高於平均的29%，顯示散戶沒有搶進暴跌個股，而是買進指數型ETF。當日美股表現最慘的集中在經濟復甦受惠股，相較於6月28日美股也有較大幅度跌勢之際，散戶對這些標的的熱度下降40%。Giacomo Perantoni指出，投資機構拋售股票，散戶也沒有意願接低，導致賣壓更加劇烈。

Vanda Research報告指出，從中期來看，散戶的購買力道應該還能持續，多數散戶擁有現金流，讓他們可以把剩餘資金投入市場，預計未來還會有更多散戶進場，目前他們關注的標的為ETF跟藍籌股，對於其它風險較高的標的購買力道有限。

據金融時報6月報導，CFRA數據顯示，美股指數型ETF吸金量今年以來淨流入3050億美元，已經超越去年整體，並創下前所未有的紀錄，Vanda Research分析師Eric Liu指出，散戶把ETF當成逢低進場的標的，這也緩和美股跌勢，近來散戶購買ETF的力道，更是超越其他標的。