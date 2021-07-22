岡山國小外師Kirk（右）22日打完疫苗，左為岡山國小校長莊燿隆。（高巿府教育局提供）

高雄市國小教職員工22日續打疫苗，岡山農工疫苗接種站預定施打千人，位於永安工業區的「有益鋼鐵」，感念醫護人員辛勞，22日中午捐贈便當、飲品與環保餐具防疫愛心餐等各100個，向第一線防疫人員們致敬。

有益鋼鐵總經理張睿芯表示，新冠肺炎疫情已超過1年多，台灣百業經濟與民生皆受影響，在經濟復甦的前提下，首要的是全台團結一心攜手跨越疫情的時期，防疫、抗疫是一場馬拉松，最辛苦的是最前線的防疫醫護人員們。

在岡山農工的接種站，22日也出現外籍面孔，原來他是岡山國小美籍外師Kirk（柯克）到現場完成疫苗施打，他說台灣是個安全的國家，所以選在高雄打疫苗，對於可以保護師生安全，他說「我Ok你Ok，你safe我safe」。

來自美國緬因州的柯克4年前到岡山國小英語村任教，幾次回美國都沒打疫苗，為了師生健康，在台灣打完疫苗。他說，台灣比世界各國都安全，鼓勵在台外籍人士不論在台灣或自己國家，一定要打疫苗，愛自己也愛別人。