2021亞洲生技大會(BIO Asia Taiwan)第二日論壇(Session)議程聚焦在包含「防疫能量整備」、「公私合作促成精準健康」、「解開亞洲研究的隱藏價值」、「AI實現智慧健康」等四大主題。

大會不僅邀請到以色列衛生部國際關係司長Asher Yeshaihu Salmon分享防疫經驗，以及多家跨國藥廠分享在防疫和數位科技的開發經驗，包括阿斯特捷利康(AstraZeneca AZ)、羅氏診斷(Roche Diagnostics)、必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)、嬌生(Johnson&Johnson)、諾華(Novartis)等跨國公司，也邀請到台灣產官學界代表，分享我國在新冠肺炎(COVID-19)新藥開發、政府與民間合作精準健康成果、AI促成智慧醫療的機會與挑戰等。

在「疫苗接種後疫情控制」專題中，中研院翁啟惠院士與馬徹研究員，特別介紹其團隊最新研究—如何掌握醣化機制，克服病毒突變，發展廣效疫苗對抗變種病毒的最新研究成果。而在之後的座談會中，與會專家也表示疫情及公衛需求隨時變化，因此除了平時儲備防疫物資外，深耕檢驗、治療、和疫苗的創新平台技術有其必要性，以利平日練兵，戰時克敵制勝。

由台杉投資共同主辦的「解開亞洲研究的隱藏價值」專題，前默克大藥廠資深副總裁，現任ContraFect總裁Roger J. Pomerantz表示，40年前他經歷美國波士頓生醫聚落從無到有的歷程，相信亞洲現在也做得到，但需要建立良好的智財保護機制、緊密的資源網絡、和能夠接受冒險和嘗試的開放環境，才能讓亞洲許多潛在的技術瑰寶發光發熱。TRPMA張鴻仁理事長也認為，健保資訊與ICT的結合將有機會成為台灣特點，在國際上取得先機。

由工研院共同主辦的「AI實現智慧健康」專題中，可以發現國際大藥廠均已展開數位轉型，如諾華、阿斯特捷利康、嬌生旗下楊森製藥均不約而同投入大量資源，利用人工智慧與大數據來翻轉市場生態及開發流程。例如諾華運用基因資訊與真實世界數據，要打造主動出擊、預防疾病的全新醫療系統；而阿斯特捷利康更在應用ICT改造企業內外藥物開發的生態系。楊森則以肺癌治療的具體案例，說明在檢測到治療的流程中，如何運用數據資料革命性地改變傳統製藥研發過程。