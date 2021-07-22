央行今公布6月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.096％，創歷史新低，較5月的1.269％下降0.173個百分點，主要係因利率較低的政府借款比重上升及週轉金、消費性貸款利率下降所致。若不含國庫借款，則110年6月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.342％，較5月的1.369％下降0.027個百分點。

央行指出，6月新承做購屋貸款667.18億元，較上月增加7.59億元，再創今年來單月新高，而房貸利率 1.353%，與上月走揚0.003個百分點，央行表示，立院在4月三讀通過房地合一稅2.0，在7月1日上路，部分投資人獲利了結，但增長的幅度不大。展望7月房市，央行表示，目前仍要看疫情的發展。

全台六都會區6月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為2萬5027棟，月增1.1%，年增6.6%，6月是房地合一2.0路前，適用舊制的最後移轉時間，不過交易量幾乎和5月持平，對比第一次房地合一上路時，最後一個月移轉棟數暴增1倍來看，此次稅制的市場影響反應相對冷淡許多。

6月全台六都買賣移轉棟數月增1.1%，年增26.6%，其中台北市月減1.1%，新北市月減14.4%，桃園市月增8.8%，台中市月增10.5%，台南市月增29.6%，高雄市月減6.5%。

房價方面，信義房價指數6月台北市月增0.87%、年增9.51%；新北市月增1.5%、年增10.95%，合計台北地區月增1.14%、年增 10.12%。