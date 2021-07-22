台中監獄受刑人陳男不滿同舍房的舍友張男，今年1月25日早上6時許，在舍房內看張男仰躺地面用手遮臉，竟以內衣包裹數顆電池，拿著朝張男臉及頭部持續揮擊5下，張男抱住陳男並反擊毆打，兩人扭打拉扯雙雙掛彩，陳男還反被打到肋骨閉鎖性骨折。台中地院依傷害罪嫌各判陳男徒刑5月、張男拘役50日，均得易科罰金，仍可上訴。

陳及張男是台中監獄同舍房的受刑人，陳男對張男有所不滿，當天一早看見張男仰躺在地面、以手遮住臉部，認為有機可趁，以內衣包裹住多顆電池，朝張男的臉及頭部揮擊2下，張男以手護住臉部及頭部，陳男仍持續再揮擊3下。張男趁機抱住陳男，並還擊毆打陳男的臉、頭及上半身，兩人扭打拉扯。

張男手腳、頭頸部多處受撕裂、挫傷及傷口；陳男的手、頭部及胸部受撕裂傷、挫傷、未明示側性肋骨閉鎖性骨折。案經監獄戒護人員獲報到場處理，陳、張兩人坦承犯行、互告傷害，因就賠償內容、條件等意見不一致而未能和解。

法官認為，陳及張男兩人素行均難謂良好，陳男不思理性處理對張男的不滿情緒，竟揮擊張男；張男在阻止陳男的傷害行為後，未能妥適處理，因遭陳男攻擊的憤怒情緒，而毆打陳男，所為均屬不該。