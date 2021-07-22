對於蔡榮峰所撰寫「PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析」報告，被質疑抹紅PTT一事，前民進黨立委郭正亮痛批，跟你言論不一樣，就是認知作戰？還連結到中共同路人？認知作戰是不是「打壓異己」的代名詞？這叫做「思想墮落」！調查水平這麼低，簡直是胡說八道，太可笑了！

國民黨台北市議員徐巧芯指出，蔡榮峰所撰寫「PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析」報告，列出47個帳號，暗示他們是中共滲透進來的PTT八卦版的網軍，替中共進行認知作戰。徐巧芯熬夜調查這47個帳號背景，支持民進黨比例高達74％。

郭正亮20日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》表示，所謂配合中共同路人的認知作戰，蔡榮峰用6個定義，竟然把批評疾管家、批評台灣防疫和疫苗接種都納入當作6個定義之一。

郭正亮直言，「所以我說蔡榮峰你這個研究本身就是中共同路人，你這樣一搞，台灣中共同路人突然過半，你知不知道？批評防疫的人有多少！」

至於徐巧芯的說法稱，報告裡面認定是中共同路人的言論紀錄，高達74％都是發表過反中、反國民黨、支持民進黨言論，結果這74％的人，現在都居然被定義為中共同路人。

郭正亮分析，這只有兩種可能，第一是以前這些人都是反串的、大家都是林偉峰；第二種就是很多人因為防疫現在都站到反面去。他們過去反中、反國民黨、支持民進黨，那是基於對個別事情的判斷。難道防疫就要永遠死忠到底嗎？

郭正亮認為，蔡榮峰這研究變成非常荒唐，坦白講他認識很多朋友對防疫有意見，很多很多本來都是綠的。這跟上次停電一樣，郭正亮說，事實上他觀察PTT好一陣子，「人家就是覺得你太過分了」，大概是從停電和防疫開始，時間也沒多久，從3、4月開始不到半年。

朱學恒補充說，「這就是官逼民反，官做得好，丐幫哪會多？官做不好，丐幫才變多！」

郭正亮進一步指出，認知作戰是不是打壓異己的代名詞？跟你言論不一樣，就是認知作戰？還連結到中共同路人？這跟當年我們被國民黨壓迫「三合一敵人」是不是一樣？

「我們以前在搞黨外，說我們黨外、台獨、中共都是同路人，現在不是都一樣？」郭正亮痛批，這叫做「思想的墮落」！調查水平這麼低，6個定義範圍憑什麼把批評疾管家和批評防疫、疫苗的都納入？這是基於什麼方法論？簡直是胡說八道，太可笑了！