貨櫃三雄近期股價出現劇烈回檔，讓不少投資人哀鴻遍野，不過還是有人能成功獲利出場，有網友分享自己的投資經驗，他用本金加貸款約400萬All In買航運股長榮及陽明，最後賺超過2千萬，此外，他的妻子也用300萬本金買航運賺進逾2千萬，兩人靠航運這一波飆漲行情暴賺逾4千萬，引起網友熱議，有人直呼，「賺爛了，真財富自由」。

該名網友在PTT論壇上表示，去年下半年以本金200萬及貸款200萬購買長榮股票，先以成本價11.45及13.2元買進354張長榮，隨後以24.5元賣出，賺超過800萬，今年3月閱讀PTT神人陽明王及蛙大的分析後，再將800多萬全部買進陽明，以成本價35.5及35.6元買進121張，並於7月初以188元賣出，獲利金額超過2200萬。

原Po的妻子也將300萬本金買進長榮後翻倍至600萬，隨後再轉入陽明，以成本均價72.5元買進107張陽明，最後以188元賣出，成功賺進超過2千萬，兩人靠著All in長榮與陽明股票暴賺逾4千萬，此外，他透露目前手上還有100張陽明尚未賣出，想要留著見證歷史。

原Po靠著航運股財富自由，他感謝陽明王、凱爾文大及蛙大的資訊分享，並透露自己的投資策略，「短線是高手的天下，自知玩不贏，只好做波段，能在短線成功者是萬中選一，大家可以試一試，真的不行，不要執著，另闢戰場別正面交鋒，波段真的比較好賺。」

另外，他也點出，順勢交易或利用群眾恐慌時進場，利潤都不錯，「很多人常常會說我覺得漲太多了，太高了，別預設立場，市場會告訴我們方向，遵守均線停損即可。」

文章一出引起網友們熱烈討論，「財富自由了，恭喜」、「真的太猛了，心臟好大顆」、「天啊，太厲害羨慕」、「可以直接買房了，太誇張」、「借200萬all in真的是很有guts」、「高獲利高風險，厲害」、「恭喜，要守住才是重點」、「推借錢投資的勇氣，這波跟對了」。

不過有網友也提醒，不是每個人都可以這麼做，投資還是要量力而為，「成王敗寇，賭對了說話就大聲」、「希望不要有人看完這篇就亂貸款」、「原Po真的很強，但投資還是要量力而為」、「還是不建議貸款買股啦，慘賠的太多」、「本不夠厚的還是慢慢買吧，別傻了」。

從去年底開始，受惠於全球運價飆升，航運股價格跟著翻倍，長榮暴漲12倍，陽明也成長超過21倍，雙雙從10元左右的股票翻身站上百元，不過近期出現劇烈回檔，長榮已從224元高點摔至143.5元，重挫逾35%，陽明也從216.5元殺至140.5元，狂瀉逾35%。