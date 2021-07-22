女星李思潔過去曾在《周杰倫音樂愛情故事》擔任女主角，也在八點檔《金枝玉葉》飾演美女藝妓，近年她淡出演藝工作，轉戰直播被網友形容神似網紅鳳梨，更被譽為「女版鳳梨」與「鳳梨姐姐」，日前還在臉書直播洗澡，吸引超過46萬次觀看次數，但其實她只是假裝洗澡，時間一到拿掉浴巾竟出現「看三小」的紙條，讓粉絲看傻都笑了。

李思潔過去以李潔闖蕩演藝圈，曾在多部戲劇與廣告中尬上一角，近來她以名字創立粉專「思潔坊」，並在粉專上直播分享生活並與粉絲互動聊天。

李思潔常不計形象搞笑，豪爽個性受到不少觀眾喜愛。（圖／翻攝自臉書）

李思潔日前在臉書直播洗澡，吸引超過46萬次觀看次數。（圖／翻攝自臉書）

日前她在臉書打上「沐浴」直播，拉起一條大浴巾遮住中間重點部位，沒想到吸引超過46萬觀看次數，最後她將浴巾拉開，裡面不但有穿衣服更寫下「看三小」，用來諷刺網路上不少人喜歡窺看別人隱私，她也以爽快的語氣告誡來觀看的人，「不要每天在網路上亂看，應該要好好看看自己老婆、女友」，最後也表示很感謝大家來看，但絕對不會放棄繼續勸世，希望大家珍惜眼前人，不要一天到晚在網路上亂看。

李思潔豪爽的說話方式，被說有點像女版鳳梨，常有觀眾第一次進到她的直播都會問「這台是賣什麼？」她就回答「是賣歡樂。」把觀眾當成自己的朋友，也成功吸引粉絲，如今每每開播都會有上千人一起觀看與互動。