2021第十六屆戰國策全國創新創業競賽「創新服務組」頒獎，高市囊括7獎。（高市青年局提供／柯宗緯高雄傳真）

「2021第16屆戰國策全國創新創業競賽」歷經逾2個月激烈競爭，21日線上直播頒獎，高雄有7個團隊過關斬將，從400多件來自全國參賽團隊中脫穎而出，一舉奪得4冠軍、1季軍及2佳作優異成績，展現高雄青年創業實力。

這場全國最大創業競賽由高市府青年局與高雄科技大學聯手舉辦，青年局長張以理表示，這次競賽除提供獲獎團隊競賽獎金外，更引進創業輔導資源協助優秀團隊，提供團隊與天使投資人、創業加速器及出題企業有進一步媒合機會，協助接軌市場，也讓高雄團隊與在地產業需求缺口產生連結，逐步實現創業理想。

高科大校長楊慶煜指出，由在地高雄企業南六及世德工業參與競賽出題，透過企業出題、新創解題，打破城市場域限制，並運用學校產學核心技術與整合性資源，為打造高雄成為創業友善城市盡一份心力。

抱走最大獎為來自高雄高醫的團隊，勇奪育成企業組冠軍「天碩生技有限公司」，設計萬能抗體鎖，能降低標靶抗體藥物副作用，並已取得18國完善專利保護。

另外3組高雄冠軍隊伍包括，資誠數位創新轉型應用—學生組「鼎天立地黃氏兄弟」，因應高齡化社會需求，以「智慧型義齒與長照銀髮安全網平台」獲獎。世德工業資訊管理組由「V-ITD」團隊，導入智慧製造創意想法，協助中小型製造業數位轉型；南六口罩產品設計組「甄兒設計」，以奇幻中秋為主題，擬人化設計包含月兔、嫦娥等中秋相關意象。

學生組方面，得獎隊伍有創新創意組冠軍「林家班十二軍」，創新服務組冠軍「Keedle籽樂教育」，科技應用組冠軍「女中豪傑」，而資誠數位創新轉型應用—企業組則由「佐翼科技」獲得最佳企業。