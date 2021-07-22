中國外交部發言人趙立堅22日在例行記者會指出，在新冠病毒溯源問題上，美國一些人或許心裡真的有鬼。才會依然視科學和事實不見，執迷於政治操弄，炒作所謂「實驗室洩漏論」，鼓吹情報溯源，打壓威脅發出客觀理性聲音的專家學者，企圖藉由抹黑他國，轉嫁自身抗疫不力的責任。

英國《金融時報》報導，米蘭癌症研究中心等義大利兩家實驗室研究人員，在7月19日發表論文表示，檢測2019年10月採集的血液樣本發現，存在通常會在新冠病毒感染後所觀察到的抗體。另據《華盛頓郵報》報導，7月20日，針對美國肯德基州共和黨參議員蘭德．保羅有關「武漢實驗室洩漏新冠病毒」言論，美國福契博士表示對其宣揚的謊言極其反感，稱如果真有人撒謊，那正是參議員本人。

趙立堅先引述22日大陸國新辦新冠病毒溯源記者會內容，指中方表示，關於中國─世衛組織新冠病毒溯源聯合研究報告，越來越多科學證據表明，報告是一份很有價值、權威的、經得起科學和歷史檢驗的報告。關於武漢病毒研究所，該所從未設計製造和洩漏新冠病毒，沒有開展過冠狀病毒增益功能研究，該所職工和研究生截至目前沒有一人感染新冠病毒。

關於雲南省墨江縣礦工生病，通過多次核酸抗體基因組測序等檢測，沒有在礦工血清樣品中，檢測到蝙蝠冠狀病毒，這表明有關病例和新冠病毒毫無關係。

會上，中方再次闡明了對下階段溯源的立場和態度，那就是溯源工作一定要本著科學原則，按科學規則推動，中方一貫支持科學地開展病毒溯源，反對將溯源工作政治化。

第二階段溯源應該在第一階段溯源的基礎上來延伸，應該以世衛大會有關決議作為指引，經過成員國充分討論磋商後開展。對第一階段病毒溯源已開展過的，尤其是已經有了明確結論的，就不應該再重複開展，而應該在成員國充分廣泛磋商的基礎上，推動在全球多國多地開展早期病例搜索等方面的溯源工作。

趙立堅強調，一段時間以來，國際社會已經有越來越多2019年下半年全球多點多地出現新冠病例的報導，僅在美國就有至少5個州的新冠病毒感染情況，早於美國首例確診病例報告時間，這也再次說明，新冠病毒溯源是一個複雜的科學問題，應基於全球視野，由全球科學家合作開展。

但大家看到的是美國個別人依然視科學和事實而不見，執迷於政治操弄，炒作所謂「實驗室洩漏論」，鼓吹情報溯源，打壓威脅發出客觀理性聲音的專家學者，企圖通過抹黑他國，轉嫁自身抗疫不力的責任。美國個別人將政治凌駕於科學之上，將政治私利置於人民生命健康之上，這也是美國抗疫不力的重要原因。

趙立堅表示，在溯源問題上，美國一些人或許心裡真的有鬼。今年6月，《名利場》披露美國政府內部警告，不要對新冠病毒的溯源進行調查，否則可能打開裝滿蛆蟲的罐子。事實上，對於國際社會針對德特里克堡生物實驗室以及美國海外200多個生物實驗室的嚴重關切，美方始終三緘其口。

美方必須明白，對於歷史上前科累累的德堡，對於曾因實驗室違規、汙染物洩漏等臭名昭著的德堡，包括中國在內的國際社會有充分理由提出疑問，要求美方作出澄清和交代，並呼籲世衛組織前往徹查。這樣的要求不僅是為了新冠病毒溯源，也是為了各國人民的生命安全。美方不給出合理解釋，質疑就不會結束。