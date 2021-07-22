新冠肺炎病毒席捲全球，為加強防疫措施，政府持續落實環境消毒作業。台灣中油石化事業部今（22）日捐助高雄市政府環保局防疫物資對抗病毒，提供防護面罩400組、護目鏡300副、口罩250盒給清潔隊員，為前線防疫消毒的清潔隊員助陣。

中油石化事業部為國內主要石化原料提供者，在疫情的衝擊下仍能堅守崗位，穩定供應防疫物資所需的製作原料，歸功於每一位在前線守護國人健康的防疫小尖兵。

除了第一線守護國人健康的醫護人員外，每當發現確診者足跡時，清潔隊員更是奔向現場進行全區環境消毒的先鋒，有感於清潔隊員的付出及工作的危險性，石化事業部貢獻心力，捐贈滿滿的防疫物資予清潔隊員，希望所有的清潔隊員能無後顧之憂的在前線守護人民環境安全。

今天石化事業部由執行長陳國棟代表事業部員工捐贈防疫物資，高雄市環保局由其企業工會理事長黃豐翔代表接受，黃理事長感謝台灣中油公司對第一線清潔隊員的重視，也代表全體清潔隊員回贈感謝狀。