每台50多萬元自動拍痰機，能幫助痰液排出，順暢呼吸，減輕醫護人員的照護壓力。（台中醫院提供／張妍溱台中傳真）

同島一命，富宇建設與富宇慈善基金會，捐贈衛生福利部台中醫院7台價值近350萬元的自動拍痰機與350萬防疫基金，於21日舉辦捐贈儀式，富宇慈善基金會張宇承執行長及台中市政府社會局陳仲良副局長出席捐贈典禮，由台中醫院院長侯承伯代表受贈，感謝企業挺醫護。

富宇慈善基金會執行長張宇承說，有感於疫情嚴峻，得知新冠肺炎患者痰量容易堆積，造成照護上的挑戰，特別捐贈臺中醫院自動拍痰機及防疫基金，提供充足的防疫物資及設備，減輕醫護人員的照護壓力。

張宇承表示，這波疫情打散人與人的距離，但心的距離卻更加靠近，希望來自富宇的心意，可以成為醫護和社工的力量，也希望透過富宇的拋磚引玉，發揮更多善的影響力，一起守護「家」的美好。

社會局副局長陳仲良指出，疫情期間，感謝許多企業在抗疫路上伸出援手，富宇慈善基金會在疫情爆發之初，捐助社會福利機構一線工作人員防疫物資，挹注資源不間斷，社會局與企業團體齊心抗疫，守住抗疫最後1哩路。

台中醫院院長侯承伯表示，台中醫院是公立醫院也是網區應變醫院，疫情期間醫護忙碌辛苦，感謝社會大眾捐贈物資與支持，讓醫護挺過疫情風暴，守住台灣人民健康。

侯承伯也感謝社會局及富宇慈善基金會的媒合與相挺，提供醫療前線所需要的物資及設備；雖然疫情漸漸趨緩，但防疫工作不能鬆懈，台中醫院將善用這些捐贈的設備及資源，來持續守護國人的健康，善盡公醫的使命。