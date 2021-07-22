台達創辦人鄭崇華今天捐贈輔仁大學附設醫院紫外線「U＋抑菌艙」，協助防堵疫情。人員通過抑菌艙時只需照射5秒鐘，即可消滅表面81％的COVID-19病毒，提供醫護人員及就診民眾安心、便利、有效的消毒方式。U＋抑菌系列是台達新開發的防疫輔助產品，採用日本公司USHIO在台灣獨家授權的新光源產品Care222，使用222nm波長紫外線，能在對人體無害同時達到有效抑菌。

台達創辦人鄭崇華表示，新冠肺炎疫情嚴峻，可以預期會是長期抗戰，醫護人員為民眾站在風險最大的第一線，防疫之餘還要維持醫療量能，他非常欽佩也非常感謝。輔大醫院是新北市相當重要的醫院，希望台達最新開發的創新產品可以成為輔大醫院同仁最可靠的後盾。

輔大醫院院長王水深說，台達電子五十年前在新莊民安路創立，輔大醫院照顧南新莊市民，這是有意義的巧合。台達電子的經營使命「環保 節能 愛地球」也是輔大醫院念茲在茲的。感謝這樣永續經營的國際企業捐贈抑菌艙，以及輔大傑出校友陳啟禎的連結，不只共同防疫，德不孤必有鄰，鼓勵醫院一起為人類健康而努力。

台達營運據點遍布全球，是電源管理與散熱解決方案的領導廠商，並在電動車、資料中心基礎設施、能源基礎設施、工業自動化、樓宇自動化等多樣領域居重要地位。輔大醫院的不斷電系統和醫療設備有不少使用台達產品，這次創辦人鄭崇華捐贈的紫外線U＋抑菌艙更是台達最新產品。U＋抑菌系列也有具備多種控制模式的嵌燈型產品，可結合台達樓宇自動化的光源調控、生物辨識、體溫測量等功能，而更多的桌上型或移動式的抑菌設備也正在開發，預計在第四季前推出。