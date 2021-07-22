「怕胖團」樂團因疫情延宕一年的「給時間多點時間」巡演，終於在去年年末開跑，挑戰鮮少成為現場音樂演出的場地，共唱遍全台6個城市。總是被疫情打亂計畫的怕胖團，本來預計今年走向海外繼續挑戰，無奈再度遇上疫情，只能堅守寶島改為線上演出，下個月20日將和日本樂團「the telephones」連線開唱，以台日友好情誼互相應援。

主唱閃亮表示，疫情期間有好好儲備能量，連生理時鐘都相當乖巧地回歸正常生活，不但順利完成首度挑戰的戲劇配樂工作，也已開始準備新專輯。貝斯手大寶則是開發新專才，之前為了網路節目而開啟的宣傳圖卡塗鴉更精進一步，不但在疫情期間首度推出「The PaPuns 新怕胖家庭 防疫T」，親自手繪出團員三人的宅家生活，也正籌備自己的塗鴉冊中。團員中最受疫情衝擊的則是鼓手老外，因為自己開的酒吧礙於三級警戒無法正常營業而備感壓力，不過他豁達地趁這段時間自我調整，專心為未來準備。

這次台日共演的現場演出透過轉播技術，怕胖團與the telephones將會各自在當地的演出會館進行，聲光規格都比照正常LIVE演出規格，讓線上觀賞的觀眾都能以貼近真實演出為目標而進行。現場部分則因應台灣正處三級警戒，因此台灣的演出場館尚未開放觀眾入場，然而一但解禁，將會按照購票順序開放入場；另一方面日本因疫情較為緩和，目前規畫將有現場觀眾，但無論是否有現場觀眾，兩個樂團都會拿出百分之兩百的精神為這場演出努力。