高雄市前鎮區21日上午發生一起婦人陳屍住處意外，根據了解，死者為70歲冠夫姓的李姓婦人，因獨居在一棟大樓，多日未外出，大樓保全人員發現有惡臭，通知婦人女兒前來，才發現婦人已死亡多日，頭部有傷口，疑似從床上摔下，由於婦人7月10日時曾打過莫德納，死亡原因是否和注射疫苗有關，以及是否成為高市第3起注射莫德納死亡個案，由衛生局和警方調查中。

根據了解，該名70歲的李姓婦人獨居在前鎮區一棟大樓，因多日未外出，且從屋內飄散一股惡臭，21日上午大樓保全員通知李婦久未連絡的女兒到場，進屋後驚見李婦倒臥在地上，屍體腫脹，已死亡多日，李婦女兒嚇得報警。

警方獲報和鑑識人員到場勘驗，發現死亡的李婦頭部有傷口疑似從床上跌落下來，由於屋內無打鬥痕跡也無人侵入跡象，警方初步排除有他殺嫌疑。

據悉，由於李婦7月10日曾打過莫德納疫苗，是否死亡和施打疫苗有關，正由衛生局和警方調查中。

高市府衛生局表示，22日早上已連繫死者家屬，死者於22日進行司法相驗，目前已提供社會局名單供慰問金發放及關懷作業，並請衛生所提供預防接種受害救濟資訊，另通報於疫苗不良反應系統。