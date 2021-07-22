新竹縣竹北人口節節成長，為了紓解學區就學人口的壓力，新竹縣政府斥資11億4千餘萬元，在竹北市的國際AI智慧園區內，興建設立國中，工程22日正式動工，預計明年8月一期校舍竣工，屆時可招收一年級新生20班、600名學生。

竹北市人口已突破21萬人，其中縣治二期、三期人口快速增加，導致就學人口也水漲船高，出現學校不足的窘境，為此，新竹縣政府教育處籌設興建勝利國中，籌備處於2019年11月設立，今年完成發包、22日正式動工，期望順利興建，以讓學生可就近入學。

新竹縣長楊文科表示，縣府已重新劃分國中、國小學區，並規畫勝利國中、嘉豐國小等新設校新建工程、成功國中校舍增建等，文中二、文小三也完成設校評估，期望能讓學區人口得以就近入學，他也指示教育處重視各鄉鎮市教育環境的軟硬體設備。

新竹縣政府近年在高鐵特定區陸續興建6所國中、國小，六家國中也改制成六家高中，以完全中學模式，但仍無法滿足就學需求。教育處指出，勝利國中去年8月1日由曾任成功國中的校長黃增新擔任籌備處主任，負責規畫校舍工程、教學設備、課程設計及招生事務等。未來將透過結合AI、科技、人文、國際的創新課程，強調素養導向的教與學。

勝利國中預計明年8月完成一期校舍，先招收一年級新生20班、600人，預計2023年全面竣工，屆時將可招收1868名學生，全校共計63班，包含幼兒園2班、學前特教班1班。該校學區包含十興里、北興里、竹北里1至2、4至8鄰、泰和里1至2鄰和興安里1至12鄰。