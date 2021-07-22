「宅娛樂」商機熱燒，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)momo購物網上半年電玩銷售年增80%，鎖定持續延燒的「宅娛樂」商機，momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo任天堂於7月25日正式開幕momo「任天堂旗艦店」，集結多款Switch搶手商品，讓電玩粉絲免出門一站買齊。

5月因本土新冠肺炎疫情爆發，防疫警戒升級，掀起一波電玩遊戲購買潮，5月到6月momo電玩遊戲日均業績成長高達2倍；momo購物網分享，打電動為許多民眾居家娛樂、舒緩放鬆的重要法寶，因而帶動上半年電玩遊戲銷售年增達80%，其中Nintendo Switch擁有玩法多元、遊戲年齡層廣泛等優點，成為最受消費者青睞的電玩主機首選，約佔電玩主機銷售8成。

為滿足「宅娛樂」消費需求，momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo任天堂於7月25日正式開幕momo「任天堂旗艦店」，並持續豐富站上電玩選擇，今年新增約40款新遊戲，其中包含switch的瑪莉歐高爾夫、魔物獵人-崛起，以及PS5的惡靈古堡8、漫威蜘蛛人等，多元選擇讓消費者宅在家也不無聊。

受惠於新冠肺炎疫情引爆網購需求，富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄自結6月合併營收約83.3億元，月增2.44%，年成長52.3%，再創單月歷史次高；累計第2季合併營收為222.57億元，季增21.22%；累計1至6月合併營收突破400億元，達406.2億元，年增31.3%，再創歷年同期新高。