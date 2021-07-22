正德(2641)7月9日股價創下43.85元歷史新天價後，股價快速修正，今天收在29.1元，也被櫃買中心要求公布自結獲利，6月單月稅後淨利0.28億元，跟去年同期相比轉虧為盈，每股盈餘0.18元，單月賺贏第1季。

正德6月營收1.03億元，年增62.32％，稅後淨利0.28億元，加計4月、5月獲利，第2季每股盈餘0.47元。

正德自有船舶共17艘，其中15艘採1年以上長期出租，另2艘為1年內短期出租，租家主要營運航線已涵蓋全球。船隊船齡11.96年，總載重噸數約47萬噸。船隊中有6艘為載重4萬噸以上輕便極限型船舶，2艘載重2萬噸上下輕便型船舶，9艘載重1萬噸上下輕便型船舶，在中小型船舶運價大漲之際成為主要受惠者。

該公司擬與租家合資成立船舶營運公司，積極拓展海運承攬業務，籍由穩定的船舶租賃業務降低營運風險與穩定獲利，再搭配船舶營運公司提高公司營收及獲利能力。