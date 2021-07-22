紡織一貫廠宏遠（1460）今年6月1日董事會通過擬發行股數3億股現金增資計畫，7月14正式經主管機關申報生效，昨（22）日董事會決議公告訂價出爐，每股認購價格為10元。宏遠此次總共可籌得30億元資金，除可健全財務結構，也為公司接迎接景氣復甦及海外廠的營運增添動能。宏遠董事會同時公告今年上半年營收43.48億元，較去年同期成長43.2%，稅後盈餘約0.6億元，轉虧為盈，營運重回正成長軌道，為今年營運成長預做暖身。

宏遠表示，此次現增計畫，依規定將保留10%予公司員工認購、80%由原股東按持股比例認購，另外提撥10%以公開申購方式對外公開承銷。法人認為宏遠過去全球佈局海外擴廠皆已順利完成，產線效率持續優化，透過紗、布染整、後加工及成衣技術整合，具備依客戶需求提供優勢解決方案及自主研發獨特技術的能力，並佈局全球提供短鏈供應，快速達交。

現今綠色製程技術是全世界的共識與趨勢，且處於後疫情時代，宏遠朝向結合「醫療防護」及「環境永續」的新商機，如宏遠加工紗機械彈技術之產品，均由聚酯所組成易於進入回收流程，並具備舒適彈性，可發展日常穿著之防護機能服飾。隨著紡織業景氣復甦，包括NIKE、lululemon、GAP、TARGET等下游大客戶訂單回溫下， 訂單回流速度優於預期，法人看好宏遠在技術上的突破、新產品之開發及全球性佈局，下半年的營運成果，將比上半年來得好，全年業績表現展望樂觀。宏遠的生產據點包括美國、衣索比亞、海地以及台灣．大陸和泰國等地。