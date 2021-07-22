全台6月7日起打新冠疫苗都不需收掛號費，但新北有診所堅持收200元掛號費，卻被新北衛生局通知從21日起停止配發疫苗。台北市長柯文哲22日表示，不管掛號費什麼費用，他就希望整個流程簡化，因此一口價診所每打1劑、北市府撥款補貼100元，每2個月就結帳，6、7月份的，8月會撥款。

柯文哲說，當要打疫苗時，他有去不同的地方視察，發現北市打流感疫苗，不同院所收的掛號費都不一樣，到里長辦公室那邊打更不用掛號費，但這次希望每個人都打得到新冠疫苗，所以希望把醫療量能有效使用，別讓民眾覺得有價差而特地跑去哪打。

台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

柯說，他視察後發現，多了收掛號費的步驟很麻煩，他認為打疫苗只要預約、插入健保卡、看疫苗有沒有打過，然後就可打、處理完畢，不需要再掛號看醫生、再插卡，因此他希望整個流程簡化，雖中央對打疫苗本就有編預算，但北市乾脆一口價，無論醫院診所掛號費、什麼費用，總之打1劑補100元。

柯說，大家統一用這樣的價格，行政效率更方便，疫苗也發配下去，像北市6、7月就打了60萬3000人，災害準備金花了6030萬元，他有交代衛生局，每2個月就結帳，所以6、7月份的，8月就會撥款給診所，不過中央補助的錢何時來，他不知道。