北市推出50歲以上疫苗接種便民兩大服務。（北市府提供）

民眾可在23日到30日間打給各區公所做電話登記。（北市府提供）

中央16日起50歲以上民眾接種新冠疫苗，北市過去雖以網路預約為主，但考量數位弱勢、身障者族群，有開放民眾致電給民政系統預約，台北市長柯文哲表示，雖然預約系統已全數由中央接管，未來仍開放里幹事協助線上預約，公所則開放電話登記，明起開始辦理。

柯文哲說，之前北市都是用網路預約，但弱勢、數位落差的人不方便，當時有開放電話預約，請里長幫忙長輩登記，如今中央也是網路預約，還是需要考慮那些無法使用網路的人，既然以前都用民政局的電話登錄系統，市府打算繼續使用，明天開始會做。

北市副市長蔡炳坤補充，雖然還是鼓勵民眾盡量以預約的方式接種疫苗，但若操作上有困難，加上中央系統要過2關，要先登記施打意願，系統接到意願後，才會用簡訊通知民眾上網預約，對部分民眾恐有些複雜。

蔡說，若不會操作中央系統，456名里幹事將協助登記預約，此外從明天開始一路到30日，都開放民眾用電話登記的方式預約疫苗接種，只要在周一到周五上午9點到下午5點，打給各區公所，就會有由專人協助，接種時間和地點將於中央撥發疫苗後，以簡訊或電話直接通知。