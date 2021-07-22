考選部今表示，「110年第二次專技人員護理師考試」7月31日如期舉行；考選部呼籲，因疫情，僅限行動不便或懷孕的應考人，得事先申請陪考。

考選部表示，指揮中心日前宣布自7月13日起適度鬆綁部分管制措施，惟疫情警戒第三級仍持續至7月26日，原定7月31日至8月2日共舉行12種醫事相關等考試類科，應考人數達2萬8千3百餘人，為落實防疫工作，並有效降低人流，改按考試類科分梯次舉行。

考選部指出，這次考試僅舉辦單一護理師類科，應考人數降為1萬5千餘人；另除原洽借供各類科使用的15個試區，同時再增加洽借7個試區，調降了一半以上人流及試場內的應考人數。

考選部指出，護理師單一類科考試、增設試區及保持試場通風；應考人數最多的護理師考試維持於7月31日舉行，其他11個類科則延後至8月13日至15日舉行。

考選部說，護理師考試於臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮、臺東6考區設置試區，除原已洽借供各類科使用的15試區外，同時再增加洽借7試區，各試區的應考人數均調降一半以上，介於180人至800餘人間；每間試場座位數雖平均42人，但僅安排20人以下應考，加上以往約有1成的缺考人數，實際在教室中的應考人數將更低。

考選部指出，應考人、陪考人、試務工作人員如為「確診且於指定隔離治療機構或指定處所隔離」、「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」、「自主健康管理(經通報或安排採檢獲知檢驗結果前)」等被限制不得外出的管制期間，不得應試、陪考、參與試務工作。

考選部說，僅限行動不便或懷孕的應考人，得事先申請陪考，且一律採事先申請機制，不接受考試當天臨時提出申請者；限制陪考人僅能於休息區休息，不得隨意至其他區域走動；應考人於考試當天有發燒（額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃）等身體不適，若評估非為疑似新冠等傳染病病患，仍得應試者，移至備用試場應試。防疫或感控醫師人數由每次考試1位，改為每考區配置1名，提供即時電話諮詢。

考選部表示，考前一天，試區、試場將進行全面清潔消毒，不開放應考人進入試區學校（含國家考場)查看試場。考試開始前2小時即可開始進入考場，勿集中於接近考試開始時間。

考選部強調，所有人員全程佩戴口罩，應考人配戴其他防護裝備等，以不妨礙身分識別為原則，監場人員如有疑義得檢查；應考人有發燒、咳嗽或呼吸道等症狀，將分別安排於不同的備用試場應試。每試場以5人為上限，至少保持2公尺以上距離。

至於用餐，考選部表示，除鼓勵應考人及試務工作人員自備中午餐點；備用試場應考人中午不得外出，應留置於試場內用餐，並由試區提供代訂及送餐服務。