金門群島百餘公里海岸線，沿途風光旖旎浪漫，縣府輔導旅遊業者開發海上遊新產品，今年再推出藍色公路隨船人員解說教育訓練線上課程，首梯100餘個名額搶光光，觀光處決定再開新班，讓更多投入未來旅遊市場者也有吸收新知機會。

觀光處說明，去年因應疫情推出海上遊新產品，市場反應廣受好評，今年又有新船舶業者投入市場，但因疫情再起打亂節奏，縣府仍在疫情趨緩後進行各項準備，包括藍色公路隨船人員解說教育訓練在內，敲定7／24採線上視訊方式授課。

縣府規畫初期名額100名，21日首日開放報名後來了116人，情況較預期踴躍，顯見業者期盼進一步提升旅遊服務品質，也看好3級警戒朝微解封走，甚至降級後的旅遊市場潛力。

觀光處長丁健剛表示，此次課程由縣府聘請專業講師講授藍色公路遊程，期待運用地區海上觀光資源，讓金門旅遊更加多元化，可以吸引更多客群來到。縣府決定再另加開1場次，詳細上課時間將另行公布。

〈金門縣領團解說員協會〉理事長陳和海也表示，在防疫警戒可望降級，國旅預期復甦之前，這項課程對提升地區導遊、領隊及解說員服務品質，將可帶來相當助益。