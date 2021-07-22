證券分析師陳杰瑞表示，台股22日雖出現反彈，為整體而言反彈力道不強，連5日均線都站不上，加上日KD、MACD指標均偏空，顯示目前市場態度仍觀望，建議投資人加權指數未明顯止跌前，持股比重不宜過高。

就技術面觀察，台股跌破月均線，亦跌破前低17597.46點，型態上轉弱，加上月均線扣抵值即將往上扣高。若台股不能盡快站上月均線，月均線將會下彎形成壓力，且目前季線走平微微下彎，支撐力道並不強，投資人近期應留意急殺風險，現階段仍要居高思危。

個股方面，本周納入投資組合的創惟，遠端辦公商機效應下，USB控制IC出貨量明顯成長，第二季更傳出為反映成本提升，調漲產品單價，股價22日再小漲向上墊高。

選股方面，航運股資金明顯退潮，即便陽明、長榮法說會都釋出利多，惟股價不漲反跌，型態上均已做頭，後續股價若有反彈，皆建議站在賣方。此外，目前市場資金明顯轉移至電子股，近期創高的股票，包括IC設計、PCB及第三代半導體等。

不過，航運股在台股大盤的成交值比重相當高，目前無論是航運股或是電子權值股台積電、鴻海、聯發科的技術面均偏弱，導致大盤易跌難漲，近期操作建議以短打為主，且資金比重不宜太高。創高強勢股可酌量追價買進，惟一旦強勢股收盤價無法持續創高，隔日開盤都建議先行落袋為安，避免系統性風險。