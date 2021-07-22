目前疫苗施打進度已成各國解封與否的重要指標，大陸施打人數達12億人，施打率超過八成，超過專家認為群體免疫門檻，在各項限制條件打開後，下半年大陸經濟回溫情況可望延續。

兆豐中國內需A股基金經理人黃家慶指出，雖然疫情肆虐，但大陸2020年GDP仍勉力維持2.3％成長，成為少數正增長經濟體。即便基期較高，但多數投資機構均認為，2021年大陸經濟增長率達8％以上機會仍大，可望輕鬆超過官方6％的目標。

由於大陸自去年第四季開始就倡言貨幣、財政政策正常化，因此緊縮議題持續困擾陸股表現。但3月初兩會、4月底政治局會議均表示，政策的連續性仍會是調整依據，斷無出現政策懸崖的可能，應可舒緩市場擔憂情緒。

先機環球投資投資董事李翰華（Oliver Lee）指出，大陸年初以來的表現有些疲弱，股市表現大致持平；顯然，與成熟市場相比，它表現相對落後。

近期，大陸下調了銀行存款準備金率，這是對流動性的放鬆；我們認為這顯然會對銀行有幫助，但最終也會幫助許多不同的產業並支持下半年的消費。因此，會期待更廣泛的表現。對於下半年，我們認為大陸在股市上將迎頭趕上；大陸有一些很棒的公司，目前的本益比就極具吸引力，這是中、長期投資人在未來增加大陸股票權重的機會。

李翰華（Oliver Lee）指出，先機中國基金近期主要的持股部位是醫療保健領域、消費以及科技／創新領域。醫療保健擁有政府支持的有利因素，人們變得更富有了，所以他們會購買醫療保險，他們越來越意識到要照顧好自己，所以產生很多的機會。

在大陸，現在有4.5億中產階級，且這個階級人口不斷擴大，他們的消費能力高、注重生活品質，所以在消費這一個領域，也存在著投資機會。而科技創新領域非常有意思，大陸政府希望增加對本國經濟創新的關注，並在某些科技領域實現自給自足，同時成為全球領導者，以創新產品和服務，所以也可以關注該領域的投資機會。